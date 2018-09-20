قضايا الدولة تنجح فى تحصيل 278 مليون جنيه خلال عام

20 سبتمبر 2018 - 12:48 م

صرح المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، بأنه خلال فترة رئاسة المستشارحسين عبده خليل رئيس الهيئة تم إنشاء عدد 27 فرعاً جديداً للهيئة، كما زادت أقسام الهيئة إلى 63 قسماً، منها 18 قسم قضائي بالمحافظات وسبع أقسام في الوزارات، وبلغت أعداد القضايا التي باشرتها الهيئة خلال العام المذكور 4 مليون و111 ألفاً و644 قضية.

كما حصلت الهيئة على العديد من الأحكام القضائية لصالح الدولة في عدد مليون و117 ألفا و760 قضية، وصدرت أحكاماً للضد في عدد 447 ألف و958 قضية معظمها أحكاماً صادرة في منازعات الموظفين تسويات وبدلات ورصيد إجازات.

كما تمكنت الهيئة من درء دفع الخزانة العامة لملايين الجنيهات بقيامها بكسب العديد من المنازعات الخارجية والتحكيمات التي باشرتها الهيئة خلال ذات الفترة،أما بالنسبة للمبالغ المحصلة بمعرفة أقسام التنفيذ بالهيئة خلال تلك الفترة فهي مبلغ 278 مليون و238 ألف و182 جنيهاً.

وان ذلك في إطار الدور الهام الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشارحسين عبده خليل رئيس الهيئة، عبر تاريخها العريق منذ 143 عاماً وحتى الآن، في تمثيل الدولة المصرية فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى، في الداخل والخارج، فقد حصدت الهيئة خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 30/6/2018 على العديد من الأحكام التي تصب في مصلحة الوطن والخزانة العامة.