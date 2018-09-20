تفاصيل اتفاقية الغاز بين مصر وقبرص

20 سبتمبر 2018 - 12:50 م

كشفت عدة مواقع وصحف غربية تفاصيل جديدة عن اتفاقية الغاز التي وقعتها كل من مصر وقبرص، واصفين الأمر بأنه الأول من نوعه في المنطقة، إذا اتفق البلدان على إنشاء خط أنابيب بحري مباشر لنقل الغاز من حقل أفروديت في قبرص إلي منشآت تسييل الغاز في مصر.

وذكر موقع "ايجيبت اندبندنت" الصادر بالانجليزية، أن مصر وقبرص وقعتا عقدًا لإنشاء خط أنابيب بحري مباشر لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت في قبرص إلى منشآت تسييل الغاز في مصر إلى إعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.

وقع الاتفاقية في نيقوسيا وزير البترول طارق الملا ، ووزير الطاقة القبرصي جورجيوس لاكوتريبيس.

ومن جهته، علق وزير الطاقة القبرصي على توقيع الصفقة، قائلاً: "توقيع اليوم يعد معلمًا مهما ليس فقط بالنسبة لقبرص لكن أيضا لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها"، مضيفًا أن "الاتفاقية تعد الأولي من نوعها في المنطقة"، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيوز اوف بحرين" الصادرة بالإنجليزية.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة خلال 30 يوما للإشراف على المشروع، وكانت نوبل أنرجي، ومقرها تكساس، قد حققت أول اكتشاف لها في عام 2011 ، قبالة قبرص في منطقة "افروديت"، التي تقدر أن يحتوي على 4.5 مليار مكعب من الغاز ولكن لم يتم استخراجها بعد.

في المقابل، صرح "الملا" بأن العقد كان ركيزة أساسية في العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص، وأنه سيساهم بشكل إيجابي في تأمين إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، مع تشجيع المزيد من الأنشطة البحثية في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، أضاف "الملا" أنه سيشجع شراكات واستراتيجيات جديدة لتحقيق التكامل بين البلدين في مجال الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المشتركة.



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