"البزاوي" يطالب بتحقيق أمنية لـ"جميل راتب"

20 سبتمبر 2018 - 12:58 م

طالب الفنان محمود البزاوي المسئولين بتحقيق أمنية الفنان الراحل جميل راتب، والذي وافته المنية صباح أمس الأربعاء، عن عمر يناهز الـ92 عامًا، حيث كان يتمنى أن يقام له معرضًا يضم جميع صوره وجوائزه.

وقال "البزاوي" في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏ياريت نقدر نحقق أمنية الأستاذ العظيم جميل راتب اللي كانت وصيته أن يتعملوا معرض يضم كل صوره وجوايزه.. لان جميل راتب كان أجمل جايزة للسينما المصرية".

يذكر أن الراحل شارك في عدد من الأفلام تعد علامات في تاريخ السينما المصرية منها "البرئ، طيور الظلام، عفاريت الأسفلت وللسينما العالمية"، أيضًا منها "أنا الشرق" و"لورانس العرب" وغيرهم، كما أخرج ومثّل بعدد من المسرحيات منها "الأستاذ" من تأليف سعد الدين وهبة، و"زيارة السيدة العجوز"، ومسرحية "شهرزاد من تأليف توفيق الحكيم، بالإضافة إلى أعماله في الدراما التلفزيونية منها " يوميات ونيس" و"الراية البيضا" وغيرها الكثير من الأعمال الفنية التي بقت خالدة في ذاكرة المصريين.