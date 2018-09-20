  • الخميس 20 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:42 م
بحث متقدم
آمال ماهر

"زين" يكشف حقيقة منع آمال ماهر من الغناء

محمد صلاح

4 أسباب وراء تدهور مستوى "صلاح" مع الريدز

مسجد الحسين

الأوقاف تنفى إغلاق مسجد الحسين

آمال ماهر

منع آمال ماهر من الظهور التليفزيوني

سما المصري

سما المصري: "تبت ويارب ابعد عني شيطاني"

جروس

مفاجأة.. "عباس" يعلن رحيل "جروس" عن الزمالك

صلاح

صدمة تمنع "صلاح" من الاحتفال بالفوز علي سان جيرمان

صورة الخبر

تفاصيل اتفاقية الغاز بين مصر وقبرص

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بشأن القابضة للكهرباء

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

3 أخبار سارة من "المالية" للمواطنين

"البزاوي" يطالب بتحقيق أمنية لـ"جميل راتب"

الصفحة الأخيرة

جميل راتب والبزاوي
جميل راتب والبزاوي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

حقيقة انتماء جميل راتب للإخوان

#

كتاب ومثقفون ينعون راتب كاشفين أسرارًا جديدة عنه

#

كيف نعى "البرادعى" الراحل جميل راتب؟

#

هكذا تنبأ جميل راتب بما سيحدث في جنازته

طالب الفنان محمود البزاوي المسئولين بتحقيق أمنية الفنان الراحل جميل راتب، والذي وافته المنية صباح أمس الأربعاء، عن عمر يناهز الـ92 عامًا، حيث كان يتمنى أن يقام له معرضًا يضم جميع صوره وجوائزه.

وقال "البزاوي" في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏ياريت نقدر نحقق أمنية الأستاذ العظيم جميل راتب اللي كانت وصيته أن يتعملوا معرض يضم كل صوره وجوايزه.. لان جميل راتب كان أجمل جايزة للسينما المصرية".

يذكر أن الراحل شارك في عدد من الأفلام تعد علامات في تاريخ السينما المصرية منها "البرئ، طيور الظلام، عفاريت الأسفلت وللسينما العالمية"، أيضًا منها "أنا الشرق" و"لورانس العرب" وغيرهم، كما أخرج ومثّل بعدد من المسرحيات منها "الأستاذ" من تأليف سعد الدين وهبة، و"زيارة السيدة العجوز"، ومسرحية "شهرزاد من تأليف توفيق الحكيم، بالإضافة إلى أعماله في الدراما التلفزيونية منها " يوميات ونيس" و"الراية البيضا" وغيرها الكثير من الأعمال الفنية التي بقت خالدة في ذاكرة المصريين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» باسم مرسي يصدم جمهور الزمالك
» سامسونج تطلق رسميًا جهاز "جالاكسي A7"
» سر حذف "حلا شيحة" لصورها من على "إنستجرام"
» بالفيديو.. قمر تروج لأغنيتها الجديدة بـ"الحصان"
» مراهق: بعدما عانقتها أتمنى الزواج من مسنة!!
» القبض على "سفاح النساء" فى كفر الشيخ
» سيدة للمحكمة: طردنى وضربنى بسبب وجبة طعام
» نجوم عالميون يشاركون بمهرجان "الجونة" اليوم
» رجل مسلح يطارد زوجته داخل محكمة بأمريكا
» رأيت عناكب سوداء تحوم حولى
» "الجبلاية" تبحث عن راع جديد لقميص الفراعنة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    05:59 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية