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التعليم تصدر قرارا بترقية 484414 معلما على مستوى الجمهورية

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وكالات - حنان حمدتو

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القول المستقيم في إصلاح التعليم

قال الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر قرارا وزاريا رقم 358 بتاريخ 19/9/2018، لترقية أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، وجاءت مواد القرار كالتالى:

المادة الأولى: يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، وأخصائيى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين- شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (484414) وفقًا (للبيان الإحصائى بالمديريات المرفق رقم “1″)، و (بيان حصر الوظائف المرفق رقم “2″) و(البيان التفصيلى بالأسماء بالأسطوانة المدمجة [CD ]- المرفق رقم”3″).

المادة الثانية: يصدر المحافظون – كل فى نطاق اختصاصه – القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقى متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًا، وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالى لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه.


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