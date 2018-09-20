قوات الأمن تغلق مسجد الحسين

20 سبتمبر 2018 - 01:17 م

قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين مسجد الحسين بإغلاق المسجد عقب صلاة الظهر بعد تزاحم الزائرين وسط تخوفات من إقامة فعاليات غير رسمية، إضافة إلى تلافي أي أعمال تخريبية أو حدوث أي إعمال شغب بالمسجد.

وأكد عبد الغني هندي عضو مجلس إدارة مسجد الحسين، إن أحد المجاذيب أصدر أصواتًا مرتفعة خلال وجوده بالضريح، فخشي الأمن من حدوث اضطرابات، وضبط للتحقق من شخصيته، وسيفتح المسجد للمصلين قبل صلاة العصر.

ويشهد محيط مسجد الحسين وجودًا مكثفًا للمريدين الذين أجبرهم الأمن على المكوث خارج المسجد.

يذكر أن الكثير يتزاحم لزيارة الحسين في هذا اليوم من كل عام بمناسبة حلول ذكرى عاشوراء.