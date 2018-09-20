مفاجأة.. "عباس" يعلن رحيل "جروس" عن الزمالك

20 سبتمبر 2018 - 01:23 م

غرد ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، بتدوينة مفاجئة قائلاً: "إن الجهاز الفنى الحالى لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس، سيرحل خلال الأيام المقبلة عن تدريب الفريق، بسبب تراجع النتائج".

وواصل «عباس» عبر «تويتر»: "جروس مشى بجهازه ودياز جى بجهازه، سفرة و6 كراسي وأوضه نوم وأنتريه كما سبقه 17 مديرا فنيا".

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس النادي عقد جلسة بالأمس مع "جروس" للوقوف على أسباب التعادل الأخير أمام سموحة فى الجولة السابعة لبطولة الدورى.