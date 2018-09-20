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وزارة التضامن تعلن عن تخصيص 23 مليون جنيه لتطوير دور الأيتام

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وكالات - حنان حمدتو

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أعلنت الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن تخصيص 23 مليون جنيه لتطوير دور الأيتام والمسنين في محافظات القاهرة والغربية والدقهلية، مشيرة إلى أن عدد الأطفال المكفولين من خلال الأسر البديلة تضاعف إلى 12 ألف طفل.

وأضافت الألفي خلال احتفالية الفائزين بالمنح الدراسية لعام 2018 اليوم، والتي تم فيها الإعلان عن 20 منحة تعليمية لأبناء دور الرعاية قائلة: "أن كفالة اليتيم شريك أساسي في منظومة جديدة وهي العمل على تطوير أوضاع الأطفال في دور رعاية الأيتام, حيث إن هناك تغييرا كبيرا حدث على مدى الثلاث سنوات الماضية حيث تضاعف عدد الأطفال المكفولين من خلال الأسر البديلة من 3 آلاف إلى 12 ألف طفل ".

وتابعت  أن عدد الأطفال الموجودين بدور الأيتام تراجع كما تم إيقاف تراخيص العديد من دور الأيتام لأن الأفضل للطفل نشأته وسط أسرة.

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