الجمارك: نحترم اتفاقياتنا الدولية مع تركيا

20 سبتمبر 2018 - 01:31 م

قال السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن البضائع التركية معافاة من الضريبة الجمركية وفقًا للاتفاقيات القديمة الموقعة بين البلدين، مشيرًا إلى أنه أيضًا تتم معافاة بضائع مصر المصدرة لتركيا.

وأوضح نجم، خلال حواره ببرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد" بالامس أن مصر تحترم تعاقداتها واتفاقاتها الدولية، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقيات توقعها وزارة التجارة ويوافق عليها رئيس الجمهورية.

وتابع رئيس مصلحة الجمارك: "نستورد من تركيا أدوات المائدة وملابس وثلاجات، تخضع لضريبة القيمة المضافة"، مشيرًا إلى أن التعريفة الجديدة تعالج تشوهات الضريبة وتدعم الصناعة المصرية المحلية.