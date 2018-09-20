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سر حذف "حلا شيحة" لصورها من على "إنستجرام"

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الاهلى

يناير

راحلين

صفوف فرقة

كشف الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا شيحة عن سبب حذف صورها من موقع "إنستجرام" خاصة بعد عودتها للتمثيل وخلعها للحجاب.

وقال "شيحة" في تصريحات صحفية، إن ابنته تعكف خلال تلك الأيام على قراءة العديد من السيناريوهات السينمائية والتليفزيونية للمفاضلة بينها.

وتابع: "أن أسباب حذف حلا شيحا صورها على "إنستجرام" لأن الصور لم تعجبها فقط، وفضلت أن تضع صورًا جديدة لها مع بداية عودتها للسينما والتليفزيون".

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحا أثارت جدلاً واسعًا خلال الشهر الماضى، بعدما قررت العودة للتمثيل مرة أخرى وخلع الحجاب، لاسيما أن هذا القرار لم يعجب الكثيرين من أفراد الجماعات الإسلامية الذي ادعى بعضهم عن وجود صداقة بينها وبين إحداهن، إلا أن والد حلا نفى ذلك تماماً، وخرجت الفنانة لتؤكد أن قرار العودة للتمثيل كان صعباً للغاية، وجاء بعد تفكير عميق ودراسة متأنية، وفى النهاية وجدت أنها تشعر براحة نفسية كبيرة فى قرار العودة.

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