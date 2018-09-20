منع آمال ماهر من الظهور التليفزيوني

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الهيئة الوطنية للاعلام

حسين زين

كليبات

أمال ماهر

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، قرارًا صباح اليوم الخميس، بمنع إذاعة أي أغانٍ أو كليبات للفنانة آمال ماهر على القنوات التليفزيونية أو الشبكات الإذاعية وإذاعة "راديو مصر".

وجرى إرسال القرار، في الـ11 صباحا، اليوم الخميس، إلى جميع مكاتب رؤساء القطاعات المرئية والمسموعة، مع التأكيد على حظر استضافة آمال ماهر في البرامج أو المداخلات الهاتفية معها، أو عرض أو إذاعة أي حديث معها، في الحفلات أو المهرجانات التي تشارك فيها.

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