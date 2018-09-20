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وفد إسرائيلي يكشف لبوتين ملابسات إسقاط الطائرة الروسية

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وكالات- الدويني فولي

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يصل وفد إسرائيلي برئاسة قائد سلاح الجو الجنرال، أميكام نوركين، الخميس إلى موسكو، لتوضيح ملابسات إسقاط صاروخ سوري، عن طريق الخطأ، طائرة حربية روسية خلال تصدّي القوات السورية لغارة جوية إسرائيلية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت إن الطائرة العسكرية الروسية أسقطها صاروخ سوري عن طريق الخطأ. لكنها أكدت أن ذلك حدث بسبب "الأعمال العدائية والاستفزازية" من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية في المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلات الإسرائيلية وضعت الطائرة الروسية في مسار أنظمة الدفاع الجوي السورية ولم تبلغ موسكو بغارتها على أهداف سورية إلا قبل وقوعها بفترة قصيرة جدا.

وكانت الطائرة، وهي من طراز إيل 20، تحلق على بعد قرابة 35 كيلومترا من السواحل السورية، حيث كانت في رحلة العودة لقاعدة حميميم في اللاذقية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أن الجنرال نوركين "قائد سلاح الجو الإسرائيلي والوفد المرافق له سيقدم تقريرا عن الوضع يشمل كل الجوانب بما في ذلك المعلومات التي سبقت القيام بالمهمة ونتائج تحقيق جيش الدفاع في الواقعة".

وقال متحدث رسمي روسي إنه "نتيجة للتصرفات غير المسؤولة من قبل الجيش الإسرائيلي فقد 15 من العسكريين الروس حياتهم".

وفي اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ألقى نظيره الروسي سيرغي شويغو باللائمة على إسرائيل بشكل كامل فيما حدث، مؤكدا أن روسيا تحتفظ بحق الرد.

لكن إسرائيل نفت ذلك، وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن الطائرة الروسية كانت بعيدة عن مواقع القوات السورية المستهدفة بالغارات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه "عندما أطلق الجيش السوري الصواريخ التي أصابت الطائرة، كانت المقاتلات الإسرائيلية قد عادت إلى المجال الجوي الإسرائيلي".

وفي محاولة لتهدئة التوتر ، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - عن أسفه لفقدان 15 روسيا، لكنه أصر مجددا على تحميل سوريا المسؤولية الكاملة عن الحادث.

ووصف بوتين الحادث في وقت سابق بأنه "سلسلة من الظروف العرضية المأساوية"، مضيفا أن الطائرة الروسية "لم تسقطها طائرة إسرائيلية، ولكن ينبغي أن نتوصل إلى حقيقة ما حدث".

كما ذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين قد حث نتنياهو على "عدم السماح بحدوث أشياء مماثلة في المستقبل" مضيفا أن "العمليات الجوية الإسرائيلية انتهكت السيادة السورية".

وأصر الرئيس السوري بشار الأسد على توجيه الاتهام لإسرائيل، وقال الإربعاء، في برقية تعزية للرئيس الروسي إن ما حصل "نتيجة الصلف والعربدة الإسرائيلية المعهودة".

يذكر أنه نادرا ما تعترف إسرائيل بشن غارات جوية في سوريا، لكن مسؤولا بالجيش الإسرائيلي قال إن القوات الإسرائيلية ضربت أكثر من 200 هدف إيراني في سوريا في الـ 18 شهرا الأخيرة.

وتشعر الحكومة الإسرائيلية بالقلق إزاء ما تصفه بـ "الوجود العسكري" الإيراني في سوريا وشحنات الأسلحة الإيرانية لجماعة حزب الله التي تقاتل إلى جانب قوات الحكومة السورية.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه أن الوفد الإسرائيلي "سيطرح المحاولات الإيرانية المستمرة لنقل أسلحة استراتيجية لحزب الله، ولتأسيس وجود عسكري إيراني في سوريا".

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