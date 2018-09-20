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شاب يغتصب فتاة رفض أهلها زواجهما بالمرج

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اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا داخل فيللا بالغردقة
اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا داخل فيللا بالغردقة

أحمد الشربينى

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أقدم شاب على اغتصاب فتاة لرفض أهلها خطبتهما في المرج.

فيما أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب فتاة تقدم لخطبتها انتقامًا من أهلها بسبب رفضهما الزواج منه.

كما أمرت النيابة بعرض المجني عليها علي الطب الشرعي لبيان حقيقة الواقعة من عدمه.

كان قسم المرج قد تلقى بلاغًا من أسرة فتاة، يتهمون فيه عاطًلا باغتصاب ابنتهم فى العقد الثانى من العمر، انتقل المقدم محمد ربيع، رئيس المباحث، وتبين صحة المعلومات، وتم تشكيل فريق بحث وتمكن من ضبط المتهم، وتبين من التحريات أن المتهم تربص للفتاة بعد رفض أهلها زواجه.

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