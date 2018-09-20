أجيرى يعلن قائمة المحترفين ويستبعد رمضان صبحى

محمد الخرو
اختار المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب الفراعنة قائمة شملت 12 لاعبا محترفا لمباراتى سوازيلاند المقبلتين فى الجولة الثالثة والرابعة ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.
وتضم قائمة المحترفين: أحمد المحمدي "أستون فيلا " وأحمد حجازى "وست بروميتش"، محمد الننى "أرسنال"، محمد صلاح "ليفربول"، أحمد حسن (كوكا) "أوليمبياكوس اليونانى"، على غزال "فانكوفر الكندى"، محمود حسن تريزيجيه "قاسم باشا التركى"، وعمرو وردة "باوك اليونانى"، عمرو طارق "أورلاندو سيتى الأمريكى"، سام مرسى "ويجان أتليتك"، محمد عواد "الوحدة السعودى"، وحسين الشحات "العين الإماراتى"، فيما تم استبعاد رمضان صبحى.
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