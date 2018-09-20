الأوقاف تنفى إغلاق مسجد الحسين

20 سبتمبر 2018 - 02:08 م

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإغلاق مسجد "الحسين" أمام المصلين والمترددين عليه ومنعهم من الدخول للصلاة بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت صحة تلك الأنباء.

وقالت الوزارة فى بيان لها أرسلته لمجلس الوزراء إنه لم يتم إغلاق مسجد الحسين أمام المصلين اليوم بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، كما أن جميع الصلوات ستقام فى وقتها والعبادة ستؤدى بشكل طبيعي, مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول غلق مسجد الحسين أمام المصلين اليوم شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أن أى شخص يريد أن يحتفل بعاشوراء عليه أن يصوم ويذهب للصلاة فى أى مسجد دون استعراض أى أمور مذهبية أو طائفية، وأن أى خروج على حرمة المساجد أو قدسيتها ستواجهه الوزارة بكل حسم من خلال محاضر رسمية بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشيها.