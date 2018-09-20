  • الخميس 20 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:41 م
بحث متقدم
آمال ماهر

"زين" يكشف حقيقة منع آمال ماهر من الغناء

محمد صلاح

4 أسباب وراء تدهور مستوى "صلاح" مع الريدز

مسجد الحسين

الأوقاف تنفى إغلاق مسجد الحسين

آمال ماهر

منع آمال ماهر من الظهور التليفزيوني

سما المصري

سما المصري: "تبت ويارب ابعد عني شيطاني"

جروس

مفاجأة.. "عباس" يعلن رحيل "جروس" عن الزمالك

صلاح

صدمة تمنع "صلاح" من الاحتفال بالفوز علي سان جيرمان

صورة الخبر

تفاصيل اتفاقية الغاز بين مصر وقبرص

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بشأن القابضة للكهرباء

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

3 أخبار سارة من "المالية" للمواطنين

شاهد..

الجالية المصرية تجهز لاستقبال الرئيس في نيويورك

الحياة السياسية

السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

أول تعليق على قصف مبنى الجالية المصرية بغزة

#

للمرة الأولى.. مفاوضات لإنشاء بورصة للغاز الطبيعي

#

بالصور.. احتفالات في هولندا بثورة 30 يونيو

#

مصر توافق على استقبال جرحى غزة بمستشفياتها

نيويورك

الجمعية العامة للأمم المتحدة

زيارة

السيسي

الجالية المصرية

أعلنت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية عن إنهاء كل استعداداتها لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته المرتقبة، للولاية الأمريكية نيويورك.

وأكد أبناء الجالية المصرية أنهم سيحملون الأعلام المصرية ويرددون الأغانى الوطنية خلال تواجد الرئيس السيسى فى نيويورك سواء عند استقباله بالمطار، أو فى مقر إقامته، وحتى إلقاء كلمة مصر أم الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال عدد من أبناء من الجالية المصرية، أن هناك العديد من المواطنين المصريين فى مختلف الولايات الأمريكية ومن كندا، حضروا إلى نيويورك لحضور فعاليات الاستقبال والتأكيد على دعم تحركاته الدولية لاستعادة استقرار مصر ودورها الريادى.

شاهد..




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» باسم مرسي يصدم جمهور الزمالك
» سامسونج تطلق رسميًا جهاز "جالاكسي A7"
» سر حذف "حلا شيحة" لصورها من على "إنستجرام"
» بالفيديو.. قمر تروج لأغنيتها الجديدة بـ"الحصان"
» مراهق: بعدما عانقتها أتمنى الزواج من مسنة!!
» القبض على "سفاح النساء" فى كفر الشيخ
» سيدة للمحكمة: طردنى وضربنى بسبب وجبة طعام
» نجوم عالميون يشاركون بمهرجان "الجونة" اليوم
» رجل مسلح يطارد زوجته داخل محكمة بأمريكا
» رأيت عناكب سوداء تحوم حولى
» "الجبلاية" تبحث عن راع جديد لقميص الفراعنة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    05:59 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية