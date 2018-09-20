الجالية المصرية تجهز لاستقبال الرئيس في نيويورك

20 سبتمبر 2018 - 02:11 م

أعلنت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية عن إنهاء كل استعداداتها لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته المرتقبة، للولاية الأمريكية نيويورك.

وأكد أبناء الجالية المصرية أنهم سيحملون الأعلام المصرية ويرددون الأغانى الوطنية خلال تواجد الرئيس السيسى فى نيويورك سواء عند استقباله بالمطار، أو فى مقر إقامته، وحتى إلقاء كلمة مصر أم الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال عدد من أبناء من الجالية المصرية، أن هناك العديد من المواطنين المصريين فى مختلف الولايات الأمريكية ومن كندا، حضروا إلى نيويورك لحضور فعاليات الاستقبال والتأكيد على دعم تحركاته الدولية لاستعادة استقرار مصر ودورها الريادى.

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