شاهد.. بوتين يستعرض مهاراته فى الرماية ببندقية كلاشنيكوف

20 سبتمبر 2018 - 02:16 م

استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهاراته في الرماية باختباره بندقية قنص جديدة من نوع كلاشينكوف.

وبثّت قناة روسيا 24 التلفزيونية الرسمية مشاهد دعائية لبوتين بدا فيها مرتدياً نظارات واقية وسماعات للأذنين ومصوّبا بدقة على الهدف من منظار البندقيةقبل أن يطلق الرصاصة تلو الأخرى في ميدان الرماية التابع لشركة كلاشنيكوف خارج موسكو.

وقال التلفزيون إن الهدف وُضع عملياً في أبعد مسافة ممكنة، مضيفاً إن بوتين بدا وكأنه يضغط على الزناد بينما هو يحبس أنفاسه ويراقب نبضات قلبه كما يفعل القناصة المحترفون الذين يفترض بهم أن يضغطوا على الزناد أثناء الفاصل الزمني بين نبضة وأخرى.

وأضاف التقرير التلفزيوني أن بوتين أطلق بضع رصاصات أصاب أكثر من نصفها الهدف في الصميم.