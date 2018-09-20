  • الخميس 20 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:41 م
بحث متقدم
آمال ماهر

"زين" يكشف حقيقة منع آمال ماهر من الغناء

محمد صلاح

4 أسباب وراء تدهور مستوى "صلاح" مع الريدز

مسجد الحسين

الأوقاف تنفى إغلاق مسجد الحسين

آمال ماهر

منع آمال ماهر من الظهور التليفزيوني

سما المصري

سما المصري: "تبت ويارب ابعد عني شيطاني"

جروس

مفاجأة.. "عباس" يعلن رحيل "جروس" عن الزمالك

صلاح

صدمة تمنع "صلاح" من الاحتفال بالفوز علي سان جيرمان

صورة الخبر

تفاصيل اتفاقية الغاز بين مصر وقبرص

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بشأن القابضة للكهرباء

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

3 أخبار سارة من "المالية" للمواطنين

تأجيل محاكمة خلية تفجير أبراج الضغط العالى

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة 45 متهمًا في خلية "تفجير أبراج الضغط العالي"

محاكمة

أبراج الضغط العالي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار خالد عوض تأجيل محاكمة 45 متهمًا، بينهم 35 محبوسين و10 هاربين، والمعروفة باسم خلية "أبراج الضغط العالي"، لجلسة 18 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» باسم مرسي يصدم جمهور الزمالك
» سامسونج تطلق رسميًا جهاز "جالاكسي A7"
» سر حذف "حلا شيحة" لصورها من على "إنستجرام"
» بالفيديو.. قمر تروج لأغنيتها الجديدة بـ"الحصان"
» مراهق: بعدما عانقتها أتمنى الزواج من مسنة!!
» القبض على "سفاح النساء" فى كفر الشيخ
» سيدة للمحكمة: طردنى وضربنى بسبب وجبة طعام
» نجوم عالميون يشاركون بمهرجان "الجونة" اليوم
» رجل مسلح يطارد زوجته داخل محكمة بأمريكا
» رأيت عناكب سوداء تحوم حولى
» "الجبلاية" تبحث عن راع جديد لقميص الفراعنة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    05:59 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية