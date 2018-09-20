تأجيل محاكمة خلية تفجير أبراج الضغط العالى

20 سبتمبر 2018 - 02:25 م

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار خالد عوض تأجيل محاكمة 45 متهمًا، بينهم 35 محبوسين و10 هاربين، والمعروفة باسم خلية "أبراج الضغط العالي"، لجلسة 18 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.