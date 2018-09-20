أسامة كمال: "الأزهر حسم ديانة جميل راتب بعد وفاته"

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الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

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نعى الإعلامي أسامة كمال، الفنان الراحل جميل راتب، قائلا: "الجميل أوي، رغم تكريمه كثيرًا إلا أنه لم يأخذ حقه، كفنان، أمتعنا وشرفنا ورفع اسم المصريين في أماكن كثيرة في العالم".

وأضاف "كمال" من خلال برنامج "مساء دي إمي سي"، المذاع علي فضائية "دي إم سي"، أن عددا كبيرا من الجمهور كانوا لا يشعرون بقيمة الفنان الراحل جميل راتب نظرًا لهدوئه الشديد في التعبير عن نفسه بدون افتعال.

وتابع  "كمال": "الناس مسابتش جميل راتب في حاله، وبدأوا يسألون مسلم ولا مسيحي، وهو لم يفرق معه، وأمس  حسمت ديانته من الأزهر بعد تشييع جنازته، رغم أنه لا أحد صلة له بدينه ولا عقيدته".

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