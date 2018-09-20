4 أسباب وراء تدهور مستوى "صلاح" مع الريدز

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الرياضة

محمد صلاح
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«صلاح» يتحدث لأول مرة عن أزمته مع «ماني»

ظهر اللاعب محمد صلاح، بمستوى ضعيف خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا،  بسبب  تعرضه للكثير من الضغوط وهو ما انعكس بالسلب عليه داخل أرض الملعب.

"المصريون" تستعرض في السطور التالية أهم المشاكل التى أثرت على مستوى "صلاح"

أزمة "الجبلاية"

جاء على رأس الأزمات التى حاصرت اللاعب الفترة الأخيرة أزمة اتحاد الكرة معه، وعلى اللاعب تفادى تلك الأزمة سريعا كى يعود مجددًا لمستواه المعهود مع "الريدز".  

عدم التعاون مع "ماني"  

الفترة الماضية ظهرت مشاكل واضحة بين اللاعب وزميله السنغالي ساديو ماني، فى التعاون  فيما بينهما داخل المستطيل الأخضر.  

ويجب على "صلاح" سرعة إنهاء تلك الخلافات كى يعود والتركيز داخل المستطيل الأخضر وتحقيق ألقاب جماعية للفريق.

عدم التفكير فى الألقاب الفردية

دائمًا ما يفكر النجم المصرى في الألقاب الفردية، وكسر هذا الموسم ما حققه الموسم الماضى بعدما حقق هداف الدورى برصيد 40 هدفا وتصدر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وعلى "صلاح" التركيز فى صناعة مجد جماعي لفريق الريدز بالكامل ومن ثم يأتي صناعة الألقاب الفردية.

"تطنيش" نصيحة أبوتريكة

عمد لاعب ليفربول الانجليزي، لعدم سماع نصيحة لاعب الأهلى السابق محمد أبو تريكة، بضرورة عدم الالتفات إلى أي حروب أخرى خارج أرض الملعب سواء مع اتحاد الكرة أو زملائه بالفريق، الاستمتاع بكرة القدم فقط وهو ما أثر بالسلب على أدائه.   


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