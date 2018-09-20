» سامسونج تطلق رسميًا جهاز "جالاكسي A7"

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جهاز "جالاكسي A7"
جهاز "جالاكسي A7"

وكالات- الدويني فولي

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بعد يوم على تسريب صور لهاتف سامسونج الجديد "جالاكسي A7"، أعلنت الشركة الكورية الجنوبية رسميا عن إطلاق هاتفها الجديد، الذي يدعم عددا من المواصفات المميزة، وخصوصا فيما يتعلق بالكاميرا.

ويعد "جالاكسي A7 " أول هاتف من سامسونج يدعم كاميرا ثلاثية خلفية بدقة 24 و8 و5 ميجابكسل، بينما زوّد بكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل.

وتتيح الكاميرا تقنية تحسين المشهد الذكي، حيث تحدد الجسم المراد تصويره، وتضبط آليا درجات التباين والسطوع واللون، لتخرج الصورة في أفضل حالاتها.

وبمقدور الكاميرا أيضا دمج البكسلات مع بعضها للحصول على صورة أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وزوّد الهاتف بشاشة عرض قياس 6 إنشات من نوع Super AMOLED ، توفر دقة عرض تبلغ 2220X1080 بكسل، وفق ما ذكر موقع "إنغادجت" التقني.

كذلك يعمل "جالاكسي A7 " بنظام التشغيل آندرويد 8، كما أنه يدمج معالجا سريع ثماني النوى، ويوفر ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و6 جيجابايت، في حين تصل سعة التخزين إلى 64 و128 جيجابايت، بينما تبلغ سعة البطارية 3300 ميلي أمبيرساعة.

وسيتوفر الهاتف في 4 ألوان هي الأزرق والأسود والذهبي والوردي، حيث سيتاح للبيع في الأسواق الأوروبية والآسيوية هذا الخريف، دون أن يتم الكشف عن سعره.


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