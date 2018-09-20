تأجيل محاكمة المتهمين بقطع الطريق أمام جامعة القاهرة

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين، لاتهامهما مع آخرين تم الحكم عليهم بقطع الطريق أمام جامعة القاهرة، والمعروفة بأحداث "عنف الجيزة"، 16 أكتوبر لطلبات الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر عمر عاشور.

ووجهت النيابة للمتهمين مجموعة من التهم منها قطع الطريق العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر وتعطيل المواصلات بالاشتراك مع آخرين


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