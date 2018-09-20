الحكومة توافق على تمويل توريد 32 قطارا للخط الثالث بمترو الأنفاق

20 سبتمبر 2018 - 02:49 م

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي, اليوم الخميس, برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تمويل من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية, قيمته ما يعادل 243 مليون يورو, وذلك لتوريد 32 قطارًا بهدف تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ويخدم الخط حوالي 1.5 مليون راكب يوميا, ويربط أقصى غرب القاهرة بشرقها, ويقدم خدمة نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة العالية في إمبابة وبولاق الدكرور والمهندسين, إضافة إلى الربط مع مطار القاهرة.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تحديد اختصاصات نائبي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, والذي نص على أن يتولى نائب الوزير للإصلاح الإداري, إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري, ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة, والعمل على تطوير البنية التشريعية للجهاز الإداري للدولة وتحديثها, بالإضافة إلى تطوير منظومة العمل لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي, فضلا عن استكمال ربط قواعد البيانات القومية, وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية.