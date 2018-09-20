  • الخميس 20 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:40 م
بحث متقدم
آمال ماهر

"زين" يكشف حقيقة منع آمال ماهر من الغناء

محمد صلاح

4 أسباب وراء تدهور مستوى "صلاح" مع الريدز

مسجد الحسين

الأوقاف تنفى إغلاق مسجد الحسين

آمال ماهر

منع آمال ماهر من الظهور التليفزيوني

سما المصري

سما المصري: "تبت ويارب ابعد عني شيطاني"

جروس

مفاجأة.. "عباس" يعلن رحيل "جروس" عن الزمالك

صلاح

صدمة تمنع "صلاح" من الاحتفال بالفوز علي سان جيرمان

صورة الخبر

تفاصيل اتفاقية الغاز بين مصر وقبرص

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بشأن القابضة للكهرباء

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

3 أخبار سارة من "المالية" للمواطنين

الحكومة توافق على تمويل توريد 32 قطارا للخط الثالث بمترو الأنفاق

آخر الأخبار

مترو
مترو

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أغرب تعليق من مترو الأنفاق بشأن إلغاء النصف تذكرة

#

بسبب حبيبته.. شاب يدفع رجلا من أعلى رصيف قطار

#

مفاجآت بالجملة فى تشكيل الأهلي

#

«النقل»: الخط الثالث للمترو لا يقل عن الدول الأوروبية

الحكومة

مترو الأنفاق

امبابة

مصطفى مدبولى

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي, اليوم الخميس, برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تمويل من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية, قيمته ما يعادل 243 مليون يورو, وذلك لتوريد 32 قطارًا بهدف تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ويخدم الخط حوالي 1.5 مليون راكب يوميا, ويربط أقصى غرب القاهرة بشرقها, ويقدم خدمة نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة العالية في إمبابة وبولاق الدكرور والمهندسين, إضافة إلى الربط مع مطار القاهرة.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تحديد اختصاصات نائبي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, والذي نص على أن يتولى نائب الوزير للإصلاح الإداري, إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري, ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة, والعمل على تطوير البنية التشريعية للجهاز الإداري للدولة وتحديثها, بالإضافة إلى تطوير منظومة العمل لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي, فضلا عن استكمال ربط قواعد البيانات القومية, وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» باسم مرسي يصدم جمهور الزمالك
» سامسونج تطلق رسميًا جهاز "جالاكسي A7"
» سر حذف "حلا شيحة" لصورها من على "إنستجرام"
» بالفيديو.. قمر تروج لأغنيتها الجديدة بـ"الحصان"
» مراهق: بعدما عانقتها أتمنى الزواج من مسنة!!
» القبض على "سفاح النساء" فى كفر الشيخ
» سيدة للمحكمة: طردنى وضربنى بسبب وجبة طعام
» نجوم عالميون يشاركون بمهرجان "الجونة" اليوم
» رجل مسلح يطارد زوجته داخل محكمة بأمريكا
» رأيت عناكب سوداء تحوم حولى
» "الجبلاية" تبحث عن راع جديد لقميص الفراعنة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    05:59 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية