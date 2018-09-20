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معيد بجامعة طنطا يخلع ملابسه ويعتدي على فريق كرة يد

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معيد بجامعه طنطا خلع ملابسه وواعتدى على فريق اليد
معيد بجامعه طنطا خلع ملابسه وواعتدى على فريق اليد

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جامعه طنطا

قسم أول طنطا

نادى طنطا الرياضى


حرر أحمد الميداني، مدرب كرة اليد بنادي طنطا الرياضي، بلاغًا ضد أستاذ جامعة، ومعيد بكلية العلوم جامعة طنطا، بعد التعدي عليه هو وبعض ناشئي كرة اليد، أثناء التمرين لفرق 2005 و2008، بمجمع الطبي للكليات، التابع لجامعة طنطا.

وأوضح الميداني أن النادي متعاقد مع جامعة طنطا، لاستئجار ملعب داخل المجمع، وفؤجئ بدخول أستاذ الجامعة "ع.أ"، ويطردهم من الملعب، ليلعب الكرة مع أصدقائه، مضيفًا: "عندما توجهت له، وحاولت أعرفه بأن الملعب مستأجر من الجامعة للنادي، رفض، واستدعى بعض أصدقائه، واعتدى علىّ، وعلى بعض الأطفال من الناشئين، بطريقة همجية، وعقب ذلك جاء ح م معيد بكلية العلوم وخلع ملابسه ومارس أسلوب لا يليق بأساتذة الجامعات واستكمل التعدي علينا".

وأشار المبلغ إلى أنه توجه لقسم أول طنطا، وشهود العيان من أولياء أمور الناشئين، وحرر بلاغ ضدهم برقم 17 أحوال بتاريخ 19/9 لسنة 2018، وتم تقديم مذكرة عاجلة للدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، وشكوى المحاسب فائز عريبي، رئيس النادي، للتحقيق في الواقعة.




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