شبرا تتشح بالسواد حزنًا على استشهاد ابنها بالعريش

اتشحت منطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالسواد حزنًا على استشهاد أحد ابنها في حادث إرهابي في العريش.

وانتظر الأهالي، جنازة شهيد الشرطة المجند "محمد رجب إسماعيل حجاج" البالغ من العمر 18 عامًا، المقيم في شارع البوسطة القديمة ببهتيم الذي استشهد أمس في حادث إرهابى بالعريش.

الجدير بالذكر أن الشهيد من أسرة بسيطة الحال، ويحتل الشهيد الابن الثالث لأسرته، وله شقيقان أكبر منه سنًا، ووالد الشهيد يعمل "قهوجي"، ووالدته ربة منزل.

ومن المنتظر أن تقام جنازة عسكرية وشعبية للشهيد، بحضور قيادات الشرطة والمحافظة.

وتجمعت الأهالي أمام منزل الشهيد فى انتظار وصول الجثمان وأداء صلاة الجنازة للوصول لمثواه الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الغضب والتنديد بالعمليات الإرهابية ضد الأبطال من قوات الجيش والشرطة.



