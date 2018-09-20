"زين" يكشف حقيقة منع آمال ماهر من الغناء

20 سبتمبر 2018 - 03:14 م

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه لا يوجد أي قرار بمنع إذاعة أغاني المطربة آمال ماهر على شاشات وإذاعات ماسبيرو.

وأكد زين في تصريح خاصة لموقع "فيتو"، أنه لا توجد قرارات في ذلك الشأن، مؤكدًا أن الإذاعة والتليفزيون دائمًا ما تقدم الدعم لكل الفنانين، وكانت ولا تزال السبب في تقديم المواهب.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا بصدور قرار من ماسبيرو بمنع إذاعة أي أغانٍ أو كليبات للفنانة آمال ماهر على القنوات التليفزيونية أو الشبكات الإذاعية وإذاعة "راديو مصر ".