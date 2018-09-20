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"عشماوي":

إنشاء 54 منطقة لوجستية لزيادة حجم التجارة في المحافظات

قبلي وبحري

انشاء 54 منطقة لوجستية لزيادة حجم التجارة فى المحافظات
انشاء 54 منطقة لوجستية لزيادة حجم التجارة فى المحافظات

محمد عبدالناصر

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فرص عمل

محافظ الغربية

المنطقة اللوجستية

نائب وزير التموين

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوزارة تعطى اهتمامًا كبيرًا من حيث المشروعات الاستثمارية لمحافظات الصعيد، وقريبا سيتم طرح مناطق لوجستية فى محافظات قنا وبنى سويف والأقصر والمنيا، وخطة الوزارة إنشاء 54 منطقة لوجستية.

كما أوضح خلال زيارته لمحافظة الغربية، لتفقد الأعمال الإنشائية فى مشروع المنطقة اللوجستية بطنطا، أن جهاز الاستثمار بالوزارة يسعى للخروج بالمشروعات فى المحافظات والبعد عن المركزية فى القاهرة، والتى تستحوذ على 80 % من المشروعات القومية، ولكن هذا لا يعني أن يكون هناك تجاهل للعاصمة ولكن سيتم العمل فيها بالتوزاى مع المحافظات.

وأضاف "عشماوى"، خلال تفقده للمنطقة اللوجستية، أنه فخور بإنهاء أكثر من 30% من الأعمال الإنشائية فى أقل من عام، وأنه أكبر طرح استثمارى من قبل وزارة التموين، ويتميز هذا المشروع بتنوع الخدمات والأنشطة الاقتصادية، وأن الوزراة رصدت 10 مليارات جنيه لإنشاء 4 مناطق لوجستية خلال الفترة القادمة، ومنها منطقة فى محافظات كفرالشيخ والشرقية، إلى جانب إنشاء مناطق لوجستية فى المحافظات الحدودية من أجل تسهيل حركة التبادل التجارى الدولى، وأن الوزارة فى خطتها إنشاء 54 منطقة لوجستية، وأيضًا زيادة نسبة بالاستثمار إلى 21 % خلال الـ 4 سنوات القادمة وذلك ضمن برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى.

وأكد أن رئيس الوزراء" أصدر تعليمات وتوجيهات بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالمشروعات بالنسبة للمستثمرين مما يهدف إلى زيادة نسبة الاستثمار فى مصر، وخلال أيام سيتم الإعلان عن التعاقد مع أحد المستثمرين الخليجيين للاستثمار فى مصر وهو ما يعد نقلة كبيرة فى عجلة الاستثمار والتنمية.

من جانبه قال اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، إن هذا المشروع سيكون انطلاقة تجارية للمحافظة، ونقلة نوعية وحضارية وتنموية كبيرة، وتوفير فرص عمل تقدر بنحو 50 ألف، وهو ما يخفف معاناة المحافظة من أنها محافظة حبيسة والأراضي تعانى من ندرة الأراضى.

وأشار إلى أن المنطقة اللوجستية تعد مركز ومحور تجارى بين الغربية ومحافظات الدلتا وأن نسب تنفيذ المشروع جيدة للغاية والمحافظة تسخر كل الإمكانيات اللازمة للانتهاء من المشروع وافتتاحه فى موعده المحدد 2020 .

يعد مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية، من أهم وأكبر المشاريع الاستثمارية فى الوجه البحرى، يضم منطقتين، الأولى غذائية، والثانية لتخزين الأدوية، ويقع على مساحة 83 فدانًا على أرض منطقة سبرباى بمدينة طنطا باستثمارات 6 مليارات جنيه، ويضم عددًا كبيرًا من المشاريع والمناطق الصناعية والاستثمارية التى ستخدم محافظة الغربية، ومحافظات الوجه البحرى، بما يعادل 42 مليون نسمة، ويوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن إقامة فندق كبير على أحدث النظم العالمية، وملاعب وأندية ومناطق ترفيهية.







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