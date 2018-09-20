محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر بتكلفة 215 مليون جنيه

قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية اليوم، الخميس، بتفقد مستشفى كفر شكر المركزي الجاري إنشاؤه حاليًا بتكلفة 215 مليون جنيه.

وأكد أن المستشفى تعتبر صرحًا طبيًا نموذجيًا متكاملًا بحيث لا يتم الحاجة إلى تحويل أي حالات مرضية به إلى أي مستشفيات أخرى؛ تمهيداً لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل فيها، وذلك في إطار توجه الدولة الحالي للاهتمام بالحضانات والعمليات الجراحية والغسيل الكلوي.

وتتكون المستشفى من 105 أسرة إقامة داخلي و15 سرير عناية مركزة و41 وحدة غسيل كلوي و28 حضانة أطفال، وطالب القائمين على العمل بالمستشفى بسرعة إنجاز الأعمال وضرورة عمل خط صرف صحي منفصل، واستكمال كافة التجهيزات في أقل وقت ممكن حيث أبدى عدم رضائه من تأخر الأعمال بالمستشفى، وأن تاريخ التسليم قد تم تجاوزه منذ عدة شهور وأمر بسرعة الانتهاء من المستشفى في أقرب وقت ممكن للبدء في تقديم خدمة طبية متميزة إلى مواطني المدينة والقرى التابعة لها.

كما تفقد المحافظ معرض مستلزمات المدارس والذي ضم 30 عارضًا في جميع المجالات من ملابس وأحذية وأدوات مدرسية ومكتبية بمدينة كفر شكر والذي يأتي في إطار التيسير على المواطنين في الحصول على منتجات جيدة بأسعار مخفضة وتطبيق نسبة الخصم 25% فعلياً، كما دعا المحافظ الشباب أصحاب المحال التجارية للمشاركة والمساهمة في هذه المعارض باستمرار.