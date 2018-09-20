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بالصور.. ضبط 21 "توك توك" وسحب 120 رخصة بالغربية

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بالصور: ضبط 21"توك توك".. وسحب أكثر من 100 رخصة بالغربية
بالصور: ضبط 21"توك توك".. وسحب أكثر من 100 رخصة بالغربية

محمد عبدالناصر

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توك توك

إشغالات

مديرية أمن الغربية

حمله مكبرة

شنت الأجهزة الأمنية بالغربية حملة مكبرة لتحقيق الأمن والانضباط، ورفع كل الإشغالات والمعوقات من الميادين والطرق الرئيسية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 21 "توك توك" وضبط 3 دراجات بخارية بدون ترخيص، وسحب (120) رخصة ، (24) بدون قيادة / انتهاء التراخيص ،(13) موقف عشوائى ،(2) تحميل ركاب بالصندوق الخلفى، (4) تحميل ركاب بالأجر ،(6) مخالفة خط السير ،(9) استخدام المحمول أثناء القيادة، (167) انتظار خاطئ - كلبش ،(785) حالة تصالح فورى بمبلغ 59850 ج، (152) تجاوز السرعة المقررة - رادار .



















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