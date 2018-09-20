التحقيق في واقعة اعتداء "دكتور جامعي" على فريق يد نادي طنطا

20 سبتمبر 2018 - 04:21 م

أمر الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم بفتح تحقيق فوري في واقعة الاعتداء على فريق نادي طنطا لكرة اليد، مؤكداً دعم الجامعة الكامل للنشاط الرياضى، وحرصها على دعم أواصر العلاقة بين الجامعة وكافة القطاعات الرياضية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن ما حدث أمس على ملاعب المجمع الطبي بسبرباي من اعتداء أحد أعضاء هيئة التدريس برفقة أحد أعضاء الهيئة المعاونة بكلية العلوم على أعضاء الفريق يعد تجاوزًا فرديًا، ومع ذلك لا يمكن التغاضي عنه، حيث ستتخذ الجامعة جميع الإجراءات القانونية ضد أطراف الواقعة؛ للوقوف على الحقيقة كاملة وتوقيع الجزاءات الرادعة لكل من تسول له نفسه العبث باستقرار الجامعة.