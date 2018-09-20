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إغلاق مستودع بوتاجاز غير مرخص في ديرمواس بالمنيا

قبلي وبحري

مستودع بوتاجاز
مستودع بوتاجاز

جمال زكى

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مستودع

غلق

المنيا

بوتاجاز

محافظة لمنيا

شنت مديرية التموين بالمنيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، حملة تموينية على مستودعات البوتاجاز على مستوى المركز؛ للتأكد من كافة التراخيص وضبط المخالفين، حيث تم إغلاق مستودع بوتاجاز بقرية تانوف لإدارته بدون ترخيص.

وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، استمرار الحملات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية  الرادعة لكل من تسول له نفسه إهدار حق المواطن وإهمال ما تكلفه الدولة من أعمال، لافتًا إلى أن سلعة البوتاجاز تعد سلعة حيوية وهامة وتشكل احتياجًا أساسيًا للمواطنين، من خلال مراجعة الضوابط والاشتراطات والمعايير الفنية اللازمة لأسطوانة البوتاجاز حتى لا تشكل خطورة على المواطن .


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