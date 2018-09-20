هل تستغني الدولة عن معلمين توفيرًا للنفقات؟

محمد عبدالرحمن
كشفت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، حقيقة ما تردد بشأن الاستغناء عن جزء كبير من المعلمين خلال الفترة القادمة لتقليل العمالة وتوفير النفقات.
وأوضحت الوزارة، أن نظام التعليم الجديد، لن يتم فيه الاستغناء عن أى معلم على رأس العمل، ولكن سيتم الاستغناء فيه عن الدروس الخصوصية، وعن تحفيظ الطلاب المعلومات بلا فهم، وهدفنا هو تخريج طالب يبتكر ويفكر ويبدع وهذا لن يحدث إلا عن طريق المعلم وهو ما يدحض شائعة الاستغناء عن المعلمين، مشددةً على أن الاعتماد على التابلت والتكنولوجيا فى التعليم، لن يتم إلا من خلال المعلم الذى سيتولى شرح المحتوى الموجود على التابلت التعليمى.
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