هل تستغني الدولة عن معلمين توفيرًا للنفقات؟

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معلمين

التربية والتعليم

مصطفى مدبولى

كشفت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، حقيقة ما تردد بشأن الاستغناء عن جزء كبير من المعلمين خلال الفترة القادمة لتقليل العمالة وتوفير النفقات. 

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أنه لا يوجد أى نية لدى الوزارة للاستغناء عن أى معلم فى المنظومة الجديدة. 

وأشارت الوزارة، إلى أنها تهتم حاليًا بالبحث عن حلول جذرية لمشاكل المعلمين الإدارية الخاصة بالترقي والمشاكل المهنية الخاصة بتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنميتهم مهنيًا وتطوير أدائهم ومشاكلهم المادية الخاصة بزيادة الدخل، كما أن الهدف وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة ورفض التغيير والتطوير فى المنظومة.

وأوضحت الوزارة، أن نظام التعليم الجديد، لن يتم فيه الاستغناء عن أى معلم على رأس العمل، ولكن سيتم الاستغناء فيه عن الدروس الخصوصية، وعن تحفيظ الطلاب المعلومات بلا فهم، وهدفنا هو تخريج طالب يبتكر ويفكر ويبدع وهذا لن يحدث إلا عن طريق المعلم وهو ما يدحض شائعة الاستغناء عن المعلمين، مشددةً على أن الاعتماد على التابلت والتكنولوجيا فى التعليم، لن يتم إلا من خلال المعلم الذى سيتولى شرح المحتوى الموجود على التابلت التعليمى.

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