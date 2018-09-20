إغلاق 46 صيدلية مخالفة بمراكز ومدن المنيا

20 سبتمبر 2018 - 04:41 م

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة أغلقت 46 صيدلية مخالفة، كما حررت 158 محضرًا للصيدليات المخالفة وذلك خلال حملات تفتيشية، على الصيدليات العامة ومخازن الأدوية الخاصة بمراكز ومدن المحافظة لأحكام الرقابة على سوق الدواء بالمحافظة ورصد المخالفات.

قال المحافظ، إن ملف الصحة من أكثر الملفات التي يوليها اهتمامه ولن يتهاون في صحة المواطن المنياوي، ووجه وكيل وزارة الصحة بتكثيف حملات التفتيش لمتابعة الالتزام بكافة القواعد والقوانين المنظمة لممارسة النشاط الصيدلي، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، مشددا على استمرار تلك الحملات بنطاق.

من جانبها أوضحت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة، أن القرارات جاءت عقب قيام إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بحملات مكبرة على عدد من الصيدليات العامة ومخازن الأدوية الخاصة بمراكز ومدن المحافظة، وقالت إن الحملة شملت المرور على 691 صيدلية عامة، إضافة إلى 17 مخزن أدوية خاصة ، وحملة تفتيشية مع الجهات الرقابية ، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 158 محضر شرطي للصيدليات المخالفة ، وإصدار 46 قرار غلق إداري.