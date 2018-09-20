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«الأورمان» توزع حقائب مدرسية على الطلاب الفقراء بالمنيا

قبلي وبحري

توزيع حقائب
توزيع حقائب

جمال زكى

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مدارس

جمعية الاورمان

توزيع حقائب

الطلاب الفقراء

وزع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، صباح اليوم، عددًا من الحقائب المدرسية المتكاملة، مقدمة من جمعية الأورمان، ضمن مبادرة "أولادنا مستقبلنا"، بمناسبة قرب انطلاق العام الدراسي الجديد على الطلاب من الاولي بالرعاية، لتوزيع 200 حقيبة تشمل جميع المستلزمات والأدوات الدراسية على الطلاب.

حضر اللقاء محمد عبدالفتاح السكرتير العام وعبدالحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي وسيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالمنيا.

أشاد المحافظ بدور وجهود مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الفاعلة في تقديم الأعمال الخيرية والمساعدات للمواطنين الأولى بالرعاية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية ومديرية التضامن الاجتماعي.

وقال إن مثل هذه المؤسسات تعد شريكًا للدولة في التنمية، ومعاون أساسي وذراع لتحقيق وإنجاز خطط التنمية في القرى والمدن التي تعمل بها، مشيرًا إلى أهمية روح الترابط والتضامن وتكاتف الجهود لرعاية الطلاب والأسر الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة، معربًا عن خالص شكره وتقديره لفريق العمل والقائمين بالجمعية.


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