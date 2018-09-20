نجلا مبارك يحصلان على أسرع رد في تاريخ القضاء

20 سبتمبر 2018 - 04:56 م

أكد المحامي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، أن قبول طلب رد المحكمة في قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك، هو أسرع قبول رد حصل في تاريخ القضاء بعد قبوله في 24 ساعة.

وقال عبر تدوينة له في حسابه على «تويتر»،«: قرار اخلاء سبيل علاء وجمال مبارك وكل المتهمين في قضيه التلاعب علي البورصه .والتي كانت المحكمه قد حبستهما من يومين . طلب رد الهيئه التي قضت بحبسهما قد تم قبوله في 24 ساعه فيما يعتبر اسرع طلب رد مقبول في تاريخ القضاء .الجهد القانوني للزميلين محمد بهاء ابو شقه وفريد الديب».

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، قررت قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وياسر سليمان الملواني وآخرين على قرار محكمة الجنايات بإعادة حبسهم بقضية "التلاعب بالبورصة"، وإخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وتقدم فريد الديب، دفاع نجلي مبارك، ومحمد بهاء أبوشقة، محامي "الملواني" بطلب لإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، استنادًا إلى عدم الخشية من هروبهم، وعدم قدرتهم على التأثير على الشهود وأن لهم عنوانًا ثابتًا، إضافة لقرار سابق بمنعهم من السفر على ذمة القضية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة في 15 سبتمبر الجاري، إعادة حبس نجلي مبارك، وحسن محمد حنين هيكل وأيمن أحمد فتحي، وياسر الملواني على ذمة القضية، ملغية قرار سابق في يونيو 2013 بإخلاء سبيلهم.

وقررت المحكمة في ذات الجلسة أيضًا إرسال تقرير لجنة الخبراء لاستكماله، وتأجيل نظر القضية إلى 20 أكتوبر المقبل.

يواجه جمال وعلاء مبارك والمتهمون الآخرون اتهامات بالتربح بشكل غير شرعي على أموال قدرت نحو 500 مليون جنيه في بيع البنك الوطني.

ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، دائرة جديدة لنظر محاكمة المتهمين في القضية.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت بسجن علاء وجمال مبارك ووالدهما ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معرفة باسم "القصور الرئاسية" وأيدته محكمة النقض، وخرجوا جميعا في يناير 2015 بعد قضاء مدة العقوبة.