النيابة: علاء وجمال مبارك لم يقضيا حبسهما الاحتياطي

20 سبتمبر 2018 - 05:00 م

قدمت نيابة الأموال العامة للدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، مذكرة بالنسبة للمتهمين علاء وجمال مبارك تفيد بأنه قد سبق حبسهما عقب الإفراج عنهما في قضايا أخرى، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات بتاريخ 30 مايو 2012، وتم الإفراج عنهما 2013، ولم يبدأ احتساب حبسهما على ذمة تلك القضايا إلا في 30 مايو 2012 وتبين أنها 12 شهرًا و11 يومًا وأنهما لم يستنزفا مدة الحبس الاحتياطي وفقا للقانون.

وأن باقي المتهمين بأنهم لم يسبق حبسهم احتياطيا إلا في 13 سبتمبر 2018 .

كما قدمت مذكرة أخرى في هذه القضية بأن القضية أحيلت من المكتب الفني للنائب العام لمحكمة الجنايات بتاريخ 30 مايو 2012 واستمرار حبس علاء وجمال مبارك، وتم إخلاء سبيلهما 11 يوليو 2013.



