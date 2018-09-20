  • الخميس 20 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:29 م
بحث متقدم
ترامب

«ترامب» يهدد دول الخليج: خفضوا الأسعار الآن

ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي

طرد 4 إسلاميين مصريين من إيطاليا

جمال وعلاء مبارك

نجلا مبارك يحصلان على أسرع رد في تاريخ القضاء

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

هل تستغني الدولة عن معلمين توفيرًا للنفقات؟

بدء محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية التلاعب بالبورصة

إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك

السوبر المصري السعودي

رسميا.. السوبر المصري السعودي بين الأهلي والهلال

آمال ماهر

"زين" يكشف حقيقة منع آمال ماهر من الغناء

محمد صلاح

4 أسباب وراء تدهور مستوى "صلاح" مع الريدز

مسجد الحسين

الأوقاف تنفى إغلاق مسجد الحسين

سما المصري

سما المصري: "تبت ويارب ابعد عني شيطاني"

طرد 4 إسلاميين مصريين من إيطاليا

عرب وعالم

ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي
ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي

وكالات

أخبار متعلقة
#

العثور على جثث 3 مصريين في الصحراء الليبية

#

إعدام قادة الجماعة.. وماذا بعد؟!

#

شاهد.. تفاصيل نجاة سائق شاحنة من الموت في انهيار جسر

#

اليونان تسحب سفيرها من روسيا

ايطاليا

طرد

ترحيل

ماتيو سالفيني

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، إنه وقع على أمر طرد لـ4 متطرفين إسلاميين، 3 مصريين وتونسي.

وكتب "سالفيني"، على صفحته بموقع "فيس بوك"، إن هؤلاء كانوا في السجن لجرائم مختلفة، تمتد من ترويج المخدرات إلى تسهيل الهجرة السرية، وكانوا يقومون بتجنيد زملائهم في السجن، للإشادة بهجمات تنظيم "داعش" الإرهابي، ويأملون بأن ينفذ أحداها في إيطاليا.

وذكرت وكالة "أكى" الإيطالية، أن "سالفيني" أوضح أن المطرودين كانوا يضربون كل من لا يسير بدقة على المبادئ الإسلامية أو من كان يعلن أنه مسيحي، مضيفا: "فليُوَلِّ بعيدا عن بلادنا كل من يريد جلب الحرب إليها!".

وكانت مذكرة لوزارة الداخلية، أعلنت أمس الأول الثلاثاء، طرد مواطن مغربي يبلغ من العمر 32 عاماً، من البلاد لأسباب أمنية، مشيرة الى أن عملية الطرد هذه هي الـ85 منذ بداية عام 2018، وأنه اعتبارا من 1 يناير 2015 حتى الآن، تم طرد 322 شخصا إنجرفوا نحو بيئات التطرف الديني، والذين تم ترحيلهم إلى بلدانهم برحلات خاصة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» صفقة بمليار يورو بين مصر وروسيا
» باسم مرسي يصدم جمهور الزمالك
» سامسونج تطلق رسميًا جهاز "جالاكسي A7"
» سر حذف "حلا شيحة" لصورها من على "إنستجرام"
» بالفيديو.. قمر تروج لأغنيتها الجديدة بـ"الحصان"
» مراهق: بعدما عانقتها أتمنى الزواج من مسنة!!
» القبض على "سفاح النساء" فى كفر الشيخ
» سيدة للمحكمة: طردنى وضربنى بسبب وجبة طعام
» نجوم عالميون يشاركون بمهرجان "الجونة" اليوم
» رجل مسلح يطارد زوجته داخل محكمة بأمريكا
» رأيت عناكب سوداء تحوم حولى

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    05:59 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية