طرد 4 إسلاميين مصريين من إيطاليا

20 سبتمبر 2018 - 05:02 م

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، إنه وقع على أمر طرد لـ4 متطرفين إسلاميين، 3 مصريين وتونسي.

وكتب "سالفيني"، على صفحته بموقع "فيس بوك"، إن هؤلاء كانوا في السجن لجرائم مختلفة، تمتد من ترويج المخدرات إلى تسهيل الهجرة السرية، وكانوا يقومون بتجنيد زملائهم في السجن، للإشادة بهجمات تنظيم "داعش" الإرهابي، ويأملون بأن ينفذ أحداها في إيطاليا.

وذكرت وكالة "أكى" الإيطالية، أن "سالفيني" أوضح أن المطرودين كانوا يضربون كل من لا يسير بدقة على المبادئ الإسلامية أو من كان يعلن أنه مسيحي، مضيفا: "فليُوَلِّ بعيدا عن بلادنا كل من يريد جلب الحرب إليها!".

وكانت مذكرة لوزارة الداخلية، أعلنت أمس الأول الثلاثاء، طرد مواطن مغربي يبلغ من العمر 32 عاماً، من البلاد لأسباب أمنية، مشيرة الى أن عملية الطرد هذه هي الـ85 منذ بداية عام 2018، وأنه اعتبارا من 1 يناير 2015 حتى الآن، تم طرد 322 شخصا إنجرفوا نحو بيئات التطرف الديني، والذين تم ترحيلهم إلى بلدانهم برحلات خاصة.