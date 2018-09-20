إخلاء سبيل نجلي مبارك وآخرين في التلاعب بالبورصة بكفالة

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، بقبول التظلم المقدم من جمال وعلاء، نجلي مبارك وآخرين، علي قرار حبسهم على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بالتلاعب في البورصة.

وجاء في منطوق الحكم بقبول التظلم، وثانيا أمرت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين كل من أيمن فتحي ، سلمان الملواني،  حسن هيكل،  جمال مبارك ،وعلاء مبارك وعمرو القاضي وحسين لطفي بضمان 100 ألف جنيه.

ثالثا:- حددت جلسة 20 نوفمبر لنظر التلاعب في البورصة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد الفقي، رئيس المحكمة،  بعضوية المستشارين جابر المراغي، وشريف الحيلة، بأمانة سر مجدي جبريل ، محمد عاشور.

وقال المحامي محمد بهاء أبو شقة ، للمحكمة : "أنا أعلق على ضمائركم كلمة واحدة أن تاريخ الحكم في قضية القرن تحول لجزء من تاريخ للبلاد، فكان أمر حبس جمال وعلاء تهدئة للوضع فكان قدر المتهمين دون جمال وعلاء مجرد صيد لهم في القضية ".

وأضاف :"أن علاء ومبارك وجمال وجميعهم ممنوعون من السفر والعجيب أن الخامس كان في الخارج حسن هيكل فكان لهم قدر آخر أن يلقوا القبض عليهم ويحبسوا فيما أفصحت عنه الدائرة تأمر بالقبض علي جميع المتهمين وكلفت النيابة العامة باقتيادهم للجنة الاسترداد لتقدير قيمة وخسائر أموالهم لطلب التصالح فإن الحبس كان بدافع القهر للتصالح دون رغبة لهم ، كان المحكمة تقول  لا حل لكم من العقوبة سوى التصالح".

وقررت اليوم الخميس، الدائرة 26 مدنى، بدار القضاء العالى، قبول الطلب المقدم من دفاع كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق، وياسر سليمان الملوانى، والذي يطالب برد هيئة محكمة قضية "التلاعب فى البورصة"، وإعادة نظر أمر التظلم أمام دائرة أخرى.

وكانت قد أمرت المحكمة، بالتحفظ على كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحى وياسر الملوانى، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية، كما قررت إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال نظرها.



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