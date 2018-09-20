» صفقة بمليار يورو بين مصر وروسيا

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خالد الشرقاوي

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روسيا

صفقة

سكك حديد مصر

كشفت وكالة "تاس" الروسية عن صفقة كبرى بين شركة "ترانس ماش هولدينج" الروسية وسكك حديد مصر بقيمة تبلغ نحو مليار يورو. 

وأكد المدير العام للشركة، كيريل ليبا، للوكالة الروسية، اعتزامه توقيع عقد توريد 1300 عربة قطار ركاب للسكك الحديدية المصرية قبل نهاية سبتمبر الجاري.

وأضاف "ليبا" أنه يتوقع أن تبدأ عملية التوريد نهاية عام 2019، "في ديسمبر".

وتابع المدير العام للشركة أن إتمام توريد العربات بالكامل سوف يستغرق أربع سنوات تقريبا، وكان قد أعلن من قبل عن تلقي الشركة دعما لتصدير 1300 عربة ركاب إلى الجانب المصري، وذكر في مشروع قرار الحكومة، أن القرار صدر على خلفية مشاركة التحالف الروسي-المجري "ترانس ماش هولدينج – المجر" في مناقصة توريد عربات قطار ركاب إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة 997 مليون يورو، حيث يمثل مصنع مقاطعة تفير لعربات القطارات، أحد أفرع شركة "ترانس ماش هولدينغ" المساهمة، المصنّع الأساسي للعربات ومستلزماتها.

وسوف تستخدم الشركة الدعم المقدم من الحكومة الروسية لتوفير جزء من تكلفة وتنفيذ المشروع، لتصنيع 1000 عربة قبل عام 2021.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق، 29 أغسطس الماضي، على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مباشرة مع شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية، لشراء 1300 عربة ركاب، وصيانتها لمدة 15 عاما، مع توفير قطع الغيار اللازمة، وكانت الشركة الروسية تواجه منافسة من شركات صينية، وإيطالية، وإسبانية ورومانية.


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