انتحار شاب أمام قطار الصعيد بالمنيا

20 سبتمبر 2018 - 05:13 م

لقى عامل مصرعه أسفل عجلات قطار بمحطة بني مزار منتحرًا فى ظروف غامضة وفق تصريحات الأهالي فيما نفت مصادر أمنية انتحار العامل لكنه سقط أسفل عجلات، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنى مزار.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد أحمد نشأت، مأمور مركز شرطة بني مزار، بقيام «طارق. م. ع»، 23 سنة، حاصل على دبلوم، ولا يعمل مقيم بمدينة بني مزار بالتخلص من حياته بإلقاء جسده أسفل قطار الصعيد رقم 776 المتجه من القاهرة إلى سوهاج وفق تصريحات الأهل فيما نفت المصادر الأمنية انتحار العامل لكنه سقط أسفل عجلات القطار بعد حاول أن يستقل القطار من الناحية اليسرى.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.

تعد هذه الواقعة الثانية خلال الأسبوع، حيث أنهى شاب حياته بإلقاء نفسه أسفل عجلات قطار الصعيد بمركز مغاغة بسبب خلافات أسرية.