» نتنياهو: تطبيع غير مسبوق فى علاقتنا مع العرب

20 سبتمبر 2018 - 05:29 م

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن علاقة بلاده تشهد تغييرًا منقطع النظير مع العالَم العربي.

وقال نتنياهو، في احتفال لذكرى قتلى حرب أكتوبر عام 1973 في جبل هرتسل، "أصبحت تفهم الدول المركزية أكثر فأكثر أهمية علاقتها مع إسرائيل. ربما سيستغرق هذا التقدم وقتا، ولكن أومن أن التقارب التدريجي سيحدث تغييرا هاما في التطبيع وفي السلام لاحقا".

وأضاف "تدعو إيران علنا إبادة إسرائيل، لهذا علينا الحفاظ على أنفسنا وهذا ما سنفعله. كما علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع الحرب، ولكن إذا فرضت علينا، فسوف نعمل ضد أعدائنا".

وتطرق نتنياهو في أقواله إلى حرب أكتوبر وإلى الضحايا الكثيرين الذين ماتوا فيها قائلا: "أصبحت نتائج الحرب خالدة في ذاكرتنا اليوم أكثر من الماضي. نحمي مصالحنا الأمنية دون أية تنازلات. ونستطلع المجال الجوي كل الوقت، نترقب المخاطر الكامنة، والفرص التي تُفتح أمامنا".