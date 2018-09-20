إسرائيل تفتح ممرات إلى سيناء أمام الفئران والحيوانات المفترسة

20 سبتمبر 2018 - 05:38 م

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن الجيش الإسرائيلي فتح ثغرة في الجدار الحدودي مع مصر، الذي يعيق حرية الحيوانات في الانتقال من مكان لآخر بحثاً عن الغذاء.

وأضافت أن "اللواء (يوآف) العسكري التابع للفرق 80 الحدودية مع يتبنى الآن خطة تتمثل في وضع كاميرات توثق حركة الحيوانات وعبورها للجانب المصري لمعرفة مساراتها المركزية والأساسية، ومن ثم توفير ممرات لهم".

وتابعت: "كما لو أن المتسللين من سيناء أو نشطاء الإرهاب بالجبهة الجنوبية ليسوا تحديات كافية ضد الجيش الإسرائيلي، ليظهر الآن تحد جديد يتمثل في الحيوانات التي تضررت بسبب إقامة إسرائيل لجدارها الحدودي مع مصر"،

ونقلت عن شيلات بيرتس، الضابطة بالفرقة 80 الحدودية قولها: "عندما شيدوا الجدار لم يضعوا الحيوانات في الحسبان بأنها تحتاج إلى الانتقال من مكان لآخر، هذه الأيام نتبنى خطة (الساعة الرملية) والتي تهدف إلى وضع كاميرات خاصة ترصد تحركات الحيوانات، وبناء على ذلك يتم إقامة ممرات مناسبة لها على طول الحدود مع سيناء".

وذكرت الصحيفة، أن "الفرقة 80 تخدم في مناطق واسعة من البحر الميت إلى إيلات، وعلى الحدود المصرية حتى منطقة (نيتسانا)"، لافتة إلى أنه "من بين الحيوانات التي ستتسع أماكن معيشتها بعد إقامة المعابر الحدودية الجديدة له "ابن آوى" ونوع من الفئران يطلق عليه (العضلان)".

جدير بالذكر أن حيوانات ابن آوى تتشابه على الصعيد البيئي مع فصيلة ذئب البراري أو القيوط في أمريكا الشمالية، حيث يعتبر كل منهما آكلاً للجيف ومفترساً، وتساعده قوائمه الطويلة وأنيابه المعقوفة لصيد الطرائد الصغيرة من شاكلة الثدييات الصغيرة، الطيور، والزواحف.

ونقلت الصحيفة عن الضابط الإسرائيلية قولها: "لا خوف من استخدام المتسللين لهذه المعابر الحدودية مع سيناء، فهي صغيرة جدا ولا يمكن لأحد المرور بها إلا الحيوانات، كما أن كل شيء مراقب بالكاميرات، لقد وضعناها مؤخرًا على الجدار الحدودي، ونحن الآن في مرحلة معالجة البيانات، سيكون هناك ممرات خاصة للحيوانات وسوف تنمو مساحات معيشتها بشكل كبير".