18 دولة يُحظر على السعوديين دخولها

20 سبتمبر 2018 - 06:23 م

ارتفع عدد الدول التي يحظر على المواطنين السعوديين السفر إليها أو زيارتها، إلى 18 دولة، بعد قطع المملكة علاقتها بكندا، في الفترة الأخيرة، إلى جانب تحذيرات صحية تتعلق ببعض الدول.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، التي نقلت عن مصدر مطلع ، فإن "هذه الخطوة أسهمت في تحديد قائمة الدول التي يحظر على السعوديين السفر إليها أو زيارتها، لتصل إلى 18 دولة بعد أن كانت 7 دول.

وكانت المديرية العامة للجوازات في المملكة قد أوضحت — في وقت سابق — أن الدول التي لا يسمح للمواطنين بالسفر إليها، هي سبع دول فقط، هي: "إيران، العراق، اليمن، سورية، قطر، إسرائيل، وتايلاند بالإضافة إلى كندا".

وأشارت عكاظ إلى أن "قائمة التحذير الجديدة تضمنت 10 دول هي: "مدغشقر، جنوب أفريقيا، موريشيوس، سيشيل، تنزانيا، ولايرونيون، موزنبيق، كينيا، إثيوبيا، جزر القمر"، وذلك على خلفية تحذيرات تتعلق بتفشي مرض الطاعون فيها.

ووفقا للأنظمة المتبعة، فإن المخالف لقرار حظر السفر إلى بعض الدول، يعاقب بالحرمان من السفر مدة تصل إلى ثلاثة أعوام، فضلا عن غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.