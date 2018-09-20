  • الخميس 20 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:18 م
بحث متقدم
نتنياهو

نتنياهو: حرب أكتوبر زلزال.. وهذا ما فعلته وقتها

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي»: لماذا نقبل على أنفسنا الإهانة؟

الدولار

تعرف على أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

اجتماع السيسى بالمجلس الأعلى للشرطة

تفاصيل اجتماع السيسى بـ"الأعلى للشرطة"

أرشيفية

18 دولة يُحظر على السعوديين دخولها

إسرائيل تفتح ممرات إلى سيناء أمام الفئران والحيوانات المفترسة

إسرائيل تفتح ممرات إلى سيناء أمام الفئران والحيوانات المفترسة

ترامب

«ترامب» يهدد دول الخليج: خفضوا الأسعار الآن

ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي

طرد 4 إسلاميين مصريين من إيطاليا

جمال وعلاء مبارك

نجلا مبارك يحصلان على أسرع رد في تاريخ القضاء

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

هل تستغني الدولة عن معلمين توفيرًا للنفقات؟

18 دولة يُحظر على السعوديين دخولها

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أم تقتل ابنتها بالفأس: كانت بتجادل معايا كتير

#

"سلعوة" تعقر 18 شخصًا بمركز ديروط بأسيوط

#

تجديد حبس القس الأمريكي المتهم بالإرهاب في تركيا

#

الأزمة تتفاقم.. روسيا تطرد دبلوماسيي هذه الدول

السعودية

حظر

قرار

دول

ارتفع عدد الدول التي يحظر على المواطنين السعوديين السفر إليها أو زيارتها، إلى 18 دولة، بعد قطع المملكة علاقتها بكندا، في الفترة الأخيرة، إلى جانب تحذيرات صحية تتعلق ببعض الدول.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، التي نقلت عن مصدر مطلع ، فإن "هذه الخطوة أسهمت في تحديد قائمة الدول التي يحظر على السعوديين السفر إليها أو زيارتها، لتصل إلى 18 دولة بعد أن كانت 7 دول.

وكانت المديرية العامة للجوازات في المملكة قد أوضحت — في وقت سابق — أن الدول التي لا يسمح للمواطنين بالسفر إليها، هي سبع دول فقط، هي: "إيران، العراق، اليمن، سورية، قطر، إسرائيل، وتايلاند بالإضافة إلى كندا".

وأشارت عكاظ إلى أن "قائمة التحذير الجديدة تضمنت 10 دول هي: "مدغشقر، جنوب أفريقيا، موريشيوس، سيشيل، تنزانيا، ولايرونيون، موزنبيق، كينيا، إثيوبيا، جزر القمر"، وذلك على خلفية تحذيرات تتعلق بتفشي مرض الطاعون فيها.

ووفقا للأنظمة المتبعة، فإن المخالف لقرار حظر السفر إلى بعض الدول، يعاقب بالحرمان من السفر مدة تصل إلى ثلاثة أعوام، فضلا عن غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب» يدخل العقوبات الجديدة على روسيا حيز التنفيذ
» اكتشاف «كائن بحري» قادر على معالجة «السرطان»
» قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية ميريلاند الأمريكية
» انتحار شاب أمام قطار الصعيد بالمنيا
» نتنياهو: تطبيع غير مسبوق فى علاقتنا مع العرب
» صفقة بمليار يورو بين مصر وروسيا
» باسم مرسي يصدم جمهور الزمالك
» سامسونج تطلق رسميًا جهاز "جالاكسي A7"
» سر حذف "حلا شيحة" لصورها من على "إنستجرام"
» بالفيديو.. قمر تروج لأغنيتها الجديدة بـ"الحصان"
» مراهق: بعدما عانقتها أتمنى الزواج من مسنة!!

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عشاء

    07:29 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية