بعد إخلاء سبيل نجلي مبارك.. هيكل: "كده كتير علينا يا مصر"

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اسعد هيكل
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نجلي مبارك

إخلاء سبيل

التلاعب بالبورصة

25يناير

عقب المحامي الحقوقي أسعد هيكل، علي حكم محكمة الجنايات، بإخلاء سبيل نجلي مبارك علاء وجمال وآخرين في قضية التلاعب بالبورصة بكفالة 100 ألف جنيه اليوم، قائلا إن سرعة إجراءات تقديم طلب برد المحكمة التي قررت حبسهما، وسرعة الحكم فيه علي غير المعتاد في الإجراءات العادية المتبعة أمام القضاء، ثم تحديد جلسة في نفس اليوم أمام محكمة جديدة هي التي من المقرر أن تستكمل نظر قضيتهم، وصدور قرار منها في نفس يوم تقديم التظلم إليها بإخلاء سبيلهما علي ذمة القضية، هي سابقة قضائية لم تحدث من قبل في تاريخ القضاء المصري.

وأضاف المحامي الحقوقي، أنه علي هذا النحو، هي كلها أمور تدعو للدهشة وتسير الكثير من علامات الاستفهام، حول أسباب تلك العجلة، خاصة إذا أضفنا إلي كل ذلك الموقف السياسي المتعاطف معهما من جانب الإعلام الموالي لجماعة الإخوان.

وأنهي هيكل كلامه قائلًا: "يعني في نفس اليوم يقبل طلبهما برد المحكمة؟ وفي نفس اليوم يقدما تظلم؟ وفي نفس اليوم يحدد لهما جلسة؟ وفي نفس اليوم يخلي سبيلهما؟ كده كتير أوي علينا يا مصر، يا بلد العجايب!!".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، قررت قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وياسر سليمان الملواني وآخرين على قرار محكمة الجنايات بإعادة حبسهم بقضية "التلاعب بالبورصة"، وإخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وتقدم فريد الديب، دفاع نجلي مبارك، ومحمد بهاء أبوشقة، محامي "الملواني" بطلب لإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، استنادًا إلى عدم الخشية من هروبهم، وعدم قدرتهم على التأثير على الشهود وأن لهم عنوانًا ثابتًا، إضافة لقرار سابق بمنعهم من السفر على ذمة القضية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة في 15 سبتمبر الجاري، إعادة حبس نجلي مبارك، وحسن محمد حنين هيكل وأيمن أحمد فتحي، وياسر الملواني على ذمة القضية، ملغية قرار سابق في يونيو 2013 بإخلاء سبيلهم.

وقررت المحكمة في ذات الجلسة أيضًا إرسال تقرير لجنة الخبراء لاستكماله، وتأجيل نظر القضية إلى 20 أكتوبر المقبل.

يواجه جمال وعلاء مبارك والمتهمون الآخرون اتهامات بالتربح بشكل غير شرعي على أموال قدرت نحو 500 مليون جنيه في بيع البنك الوطني.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت بسجن علاء وجمال مبارك ووالدهما ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معرفة باسم "القصور الرئاسية" وأيدته محكمة النقض، وخرجوا جميعا في يناير 2015 بعد قضاء مدة العقوبة.



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