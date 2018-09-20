تفاصيل اجتماع السيسى بـ"الأعلى للشرطة"

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اجتماع السيسى بالمجلس الأعلى للشرطة

وكالات

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السيسي

المجلس الاعلى للشرطة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بالمجلس الأعلى للشرطة، لبحث تقدير موقف شامل للأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في ضوء المتغيرات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وكذلك النتائج المحققة في مجال مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المواطنين.

وجه الرئيس بأهمية استمرار التنسيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بشكلٍ عام للحفاظ على استمرار النجاحات المتحققة بالعملية الشاملة سيناء 2018، التي تحرز أهدافا استراتيجية وتكتيكية، أدت إلى تقويض قدرات العناصر الإرهابية والقضاء عليها، والنتائج المتحققة في الحفاظ على أمن المواطن والدولة.

وأكد السيسي، خلال اجتماعه، على ضرورة استمرار تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية التي تعتمد على توجيه الضربات الاستباقية للإرهاب والجريمة بكافة أشكالها وتحقيق مفهوم أمن المواطن والدولة في إطار من الالتزام بالقانون وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض تقدير موقف شامل للأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في ضوء المتغيرات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وكذلك النتائج المحققة في مجال مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المواطنين. 

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه التحية لرجال الشرطة على جهودهم المبذولة خلال الفترة السابقة والتي نتج عنها طفرات ملموسة في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية.


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