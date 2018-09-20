تعرف على أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك والسوق السوداء

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يقدم موقع "المصريون" لقراءة الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، 20 -9- 2018.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في السوق السوداء 17.97 جنيه.


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