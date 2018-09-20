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فحص طلاب المدن الجامعية من المخدرات قبل إلحاقهم بالمدن

قبلي وبحري

المؤتمر الصحفى
المؤتمر الصحفى

جمال زكى

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مخدرات

جامعة لمنيا

فحص الطلاب

لمدن الجامعية

قال الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إنه سيتم فحص الطلاب الجدد الراغبين فى الإقامة بالمدن الجامعية من المخدرات حتى يتسنى للجامعة علاج الطلاب المدمنين بالمخدرات، حيث بلغ عدد الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية 6 آلاف طالب وطالبة بينهم أكثر من 3500 طالب من طلاب المدن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي  الذي عُقد بالقاعة الصغرى بمركز الآداب والفنون والمؤتمرات بجامعة المنيا بحضور الدكتور "محمد جلال حسن"، والدكتور مصطفي عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ولفيف من الصحفيين، ومراسلين المواقع الإلكترونية، والإعلاميين بمحافظة المنيا.

وخلال الاجتماع دعا الدكتور "محمد جلال"، طلاب الجامعة والمجتمع الخارجي للتبرع لصالح المستشفيات الجامعية لخدمة مرضى المحافظة، وذلك نظرًا لثقة المواطنين في المستشفيات الجامعية، مما حملت الجامعة ضغوطاً كبيرة على مستشفياتها، الأمر الذي يستوجب دعمًا كبيرًا عن طريق المجتمع المدني والبنوك لتقديم الدعم للمستشفيات الجامعية وخدمة المرضي بها.

كما أشار "جلال"، إلي إنشاء مركزين متميزين بالجامعة أحدهم مركز للتدريب علي الحرف والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يختص بتنظيم ورش عمل للطلاب للتدريب علي الحرف اليدوية وإنتاج مصنوعات يدوية وملابس وأحذية وتسويقها للبيع لتدر دخلًا على الطلاب، بالإضافة إلي مركز متحدي الإعاقة كأحد المراكز الحضارية بالجامعة وتزويده بأجهزة رياضية وعلمية لاتاحة الفرصة للطلاب متحدي الإعاقة لمزاولة الأنشطة المختلفة الخاصة بهم.

كما  ألمح جلال إلى دور الجامعة فى دعم مكارم الأخلاق وتوعية الشباب الجامعى بالمخاطر التى تستهدف النيل من الدولة المصرية، ودعم الدولة لجهود تطوير التعليم باعتباره الأساس في بناء دولة عصرية، إلى جانب تفعيل دور الجامعات فى المشاركة المجتمعية وتقديم المبادرات الإيجابية الجديدة فى محيطها الإقليمي بما يعود بالنفع على المجتمع ويخلق مشاركة إيجابية بين الشباب الجامعى، وتهيئة كافة السبل التى تضمن رعاية خاصة للطلاب المتفوقين والمبتكرين، والعمل على توجيه البحث العلمي بالجامعة نحو خدمة قضايا التنمية وحل مشكلات المجتمع.

واستطرد الدكتور "مصطفي عبد النبي"، إلي انتهاء الجامعة من أعمال الصيانة بمبانى المدن الجامعية بالجامعة بمدينة الطلبة والطالبات، ومباني الفائقين والفائقات استعداداً لتسكين أكثر من 6000 طالب وطالبة هذا العام بالمدن الجامعية بدءًا من الأسبوع الأول من الدراسة، مؤكداً أن استقرار الطلاب في السكن يساعد على استقرار العملية التعليمية، بالإضافة إلي جاهزية صالات وأماكن إقامة الطلاب من متحدي الإعاقة بالمدن وتزويدها برامبات للتسهيل عليهم الدخول والخروج إلي مقار إقامتهم.

وتابع الدكتور "عبد النبي": أن الجامعة تسعى لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة فى منظومة دعم الكتاب الجامعي، وهو نظام يضمن توزيع الكتاب الجامعي على الطلاب فى الميعاد المحدد لهم وتوحيد المعايير لقيمة الكتاب الجامعي.

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