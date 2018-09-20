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نتنياهو: حرب أكتوبر زلزال.. وهذا ما فعلته وقتها

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

محمد محمود

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كنت أصلي في المبعد بأمريكا وركبت الطائرة اليوم التالي 

كان معي مقاتلون وقادة حين انتهت الحرب قتلوا ولم يبقوا معنا

العمى أصاب أجهزة استخباراتنا.. وحزنت حين عرفت الثمن الفظيع الذي دفعناه إلا وهو فقدان أصدقاء

"إذا فرضت عليا الحرب سنفعل كل قوانا ضد الذين يسعون لزهق أرواحنا"، هكذا صرح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مشاركته بمراسم إحياء ذكرى قتلى إسرائيل في حرب 1973 بجبل هرتسل في القدس.

أضاف نتنياهو: "أؤكد على أهمية التعلم من فشلنا في تلك المعركة وأهم خطأ، ألا وهو العمى الذي أصاب أجهزة استخباراتنا ونقص الاستعداد لفعل أي شيء، علينا بذل كل جهد لمنع الحرب، لكن إذا فرضت علينا، علينا أن نبذل كل ما بإمكاننا وقدراتنا ضد الساعين لإزهاق أرواحنا". 

وتابع: "الساعون لإزهاق أروحنا يقودون  الشرق الأوسط هذه الأيام، واجبنا أن ندافع عن أنفسنا ضد هذا الخطر"، وفقًا لما نقلته صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية.

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وتوجه نتنياهو لعائلات قتلى حرب أكتوبر قائلاً: "إنني أعلم حجم الألم الذي تعانون منه، إنني أعلم أنه ليس له نهاية أو درجة،نشارككم شعوركم بالخسارة، خسارة أقاربنا الأعزاء الأبطال، مرت 45 عامًا وكأن كل شيء لا زال محفوراً في ذاكرتنا كما هي المرة الأولى التي حدث فيها".   

واسترجع نتنياهو ذكراه مع الهجوم المصري السوري في حرب أكتوبر، قائلاً: "أتذكر الزلزال الذي ضرب إسرائيل مع بدء الهجوم، النيران التي اندلعت على ضفة قناة السويس وفي الجولان، سلاح المبادرة الذي نقل ثقل المعركة إلى أرض العدو".

وتابع: "الفشل الذي لازم بدء المعركة كان مزدوجا؛ فأولاً كان هناك عمى استخباراتي بالنسبة لنوايا القتال لدى المصريين والسوريين، والأنباء التي تراكمت نبأ تلو الأخر لم تنجح في جعلنا نتحرك بشكل فوري لإجهاض التهديد في وقت كان الخطر فيه جليا للعيان".   

واستدرك: "يوم السادس من أكتوبر كنت في أصلي في المعبد بالولايات المتحدة، في اليوم التالي عدت لتل أبيب وأوقفت دراستي في جامعة (إمي أي تي) الأمريكية، وذلك كي أشارك في النضال القائم لدولتنا ضد العدو، الطائرة التي أقلتني كانت مليئة بالمقاتلين والقادة الذين عادوا أيضا إلى إسرائيل للدفاع عن الوطن، بعد عدة أسابيع وعندما انتهت الحرب رجعت إلى دراستي بالولايات المتحدة، الكثير من هؤلاء الذين كانوا على الطائرة لم يعودوا أحياء، لم يبقوا معنا، لم أكن أعرف خلال فترة الحرب أين شقيقاي يوني وعيدان، اللذان شاركا بالمعاركة على جبهات مختلفة، وسعدت حينما التقيتهم ورأيتهم سالمين في نهاية الحرب، لكنني حزنت حينما عرفت الثمن الفظيع الذي دفعناه ممثلا في فقدان أصدقاء. 

وتطرق نتنياهو للبرقية التي بعث بها رئيس "الموساد" خلال الحرب تسيبي زامير لإسرائيل وتتضمن تحذيرًا من نشوب الحرب قريبًا، قائلاً: "البرقية تحذر من خطر واضح وفوري، كان يجب على تل أبيب أن تشن هجوما لمنع العدو من تحقيق نجاح مبدئي وأولي وإنقاذ أرواح الكثيرين".

وقال، إن "دروس هذه المعركة تعلمناها اليوم، نحافظ على المصالح الأمنية لدولتنا ونفتش دائما في الآفاق عن أي أخطار تتربص بنا، وكذلك الفرص المتاحة لنا".

وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هناك دول مركزية في المنطقة تدرك جيدا قيمة العلاقات مع تل أبيب، في الشرق الأوسط الحالي هناك أخطار، وصلاتنا مع العالم العربي المعتدل حقق انعطافا غير مسبوق، قد يستغرق الأمر وقتا، لكن أنا واثق أن التقارب التدريجي سيثمر تطبيعا وسلاما، هذا هدفنا المتوازي مع تحصين قوتنا الدفاعية، بالردع والهجوم". 

بدوره قال الرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفلين خلال مشاركته في الذكرى "حرب الغفران كانت من أصعب الحروب، أعداؤنا وجدوا أمامهم صفوة عسكرية وسياسية فاشلة بتل أبيب، فشل هذه القيادة في المعركة كان له تأثيره الملحوظ على المجتمع الإسرائيلي، وعلى المنظومة سواء العسكرية أو السياسية". 

وأكد أنه "في هذه الأيام ودولة إسرائيل تمر بمرحلة مليئة بالأخطار والفرص، مرحلة يمكنها تغيير شكل الشرق الأوسط عمنا عرفناه في الماضي، محظور علينا أن ننسى دروس حرب 1973، علينا دائمًا أن نشك ونحافظ على حرية النقد والبحث، لأن الثمن سيكون كما حدث قبل 45 عامًا، باهظا للغاية، بالنسبة لنا حرب الغفران ستظل للأبد وتستمر".


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