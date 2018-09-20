» اكتشاف «كائن بحري» قادر على معالجة «السرطان»

20 سبتمبر 2018 - 07:12 م

توصل علماء بريطانيون من جامعة "سالفورد" في مدينة مانشستر، إلى قدرة كائن بحري على علاج العديد من أنواع السرطان دون آثار جانبية.

واكتشف الباحثون أن السكريات الخاصة الموجودة في "المحار"، ستجعل من الممكن إنتاج أدوية يمكن مقارنتها بالعقاقير الكيميائية التي تعالج سرطانات الدم والثدي والرئة والقولون.

وأفاد العلماء أن الأدوية المستخرجة من المحار، لا يكون لها آثار جانبية على عكس أدوية السرطان الكيميائية.

وشدد الباحثون على أن الأدوية المستخرجة من "المحار" ستستخدم في المقام الأول لعلاج الأطفال المصابين بهذه الأنواع من السرطان،.

وأشار العلماء إلى أن العلاج الكيميائي يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الأطفال وأجسامهم في فترة النمو.