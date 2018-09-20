» «ترامب» يدخل العقوبات الجديدة على روسيا حيز التنفيذ

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ترامب

عقوبات أمريكية

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، مرسوما للبدء بتنفيذ العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض باسم ترامب: "فوّضت وزير الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية، لاتخاذ ما هو ضروري للأمر التنفيذي، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح، وتوظيف جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس من (قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ)، وأجزاء من (تشريع مكافحة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات)، و(قانون دعم حرية أوكرانيا)".

وبذلك تدخل حيّز التنفيذ العقوبات الأمريكية التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية، يوم 8 أغسطس الماضي، ردا على استخدام روسيا المزعوم الأسلحة الكيميائية في مدينة سالزبوري البريطانية.

وفي إطار هذه العقوبات، ينبغي على واشنطن قطع أي مساعدة أمريكية لروسيا بموجب قانون المساعدات الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى.

من جانبها، أكدت الخارجية الأمريكية، في بيان، أنها ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج.

واستثنت الوزارة الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء، وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني.

وهناك استثناءات فردية أخرى ممكنة أيضا، لكن "افتراض الرفض" منصوص عليه في تراخيص التصدير ذات الصلة، حسب المصدر نفسه.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم "رفض منح أي قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر"، من قبل أية مؤسسة أمريكية.

فيما تطال الحزمة الثانية الأكثر صرامة، التي قد تدخل حيز التطبيق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عمليات الإقراض للكيانات القانونية الروسية وصادرات وواردات السلع.


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