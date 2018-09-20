«بكري»: السيسي هيستحملنا لحد ما يعدي بينا المركب

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مصطفى بكرى

قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، "إن الرئيس السيسي وضع روحه على كفه، اتفقنا أم اختلفنا معه سوف نستحمله وهيستحملنا لحد ما يعدي بينا المركب".

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أن الحقيقة هى العنوان الحقيقي الذي سيظل رايته مرفوعة في سماء هذا الوطن الذي سينتصر ويقف على قدمه رغم التأمر على هذه البلد، ومحاولات كافة المنظمات المشبوهة لتشوية الحقيقة، وتوظيف الأحداث في غير موقعها الطبيعي، وبمعلومات غير حقيقية، فهم الذين يستحقون المراجعة والمحاسبة، وهم الذين يحبسوا أنفسهم في سجن كبير، أما نحن فنعرف تاريخ الوطن ورجاله الحقيقيين الذين أنقذونا من خطر ساحق هؤلاء روادوا.

وتابع، مخاطبًا أعداء مصر: "مصر ستنتصر رغم أنفكم، والرئيس سيذهب للأمم المتحدة، ويؤكد على ثوابت السياسية الخارجية المصرية، وسيكون ذلك متجاوب مع آمال وطموحات الشعب المصري وحثه القومي، ومصر ستكون دائمًا الحكم في كل ما يقال على أرضها الطاهرة".


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